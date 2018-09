Accoglienza e innovazione. Il primo giorno di scuola al Galilei-Pascoli (FOTO)

Condividi

L’inizio del nuovo anno scolastico è all’insegna dell’accoglienza e dell’innovazione all’I.C. Galilei-Pascoli. Un clima di festa ed armonia ha accompagnato l’ingresso, nei diversi plessi, delle prime classi dell’Istituto dei vari ordini di scuola, tra suoni, colori, messaggi di benvenuto e animazione. La volontà di aprire la manifestazione inaugurale alla componente genitori rientra nella ferma volontà di questo Istituto di costruire alleanze educative con i genitori.

La Dirigente dell’I.C. dott.ssa Emilia Occhiuto ha presenziato la cerimonia presso il plesso “G. Pascoli” salutando i bambini della scuola primaria, ancora timidi e un po’ confusi per l’inizio di questa importante avventura e confermando ai genitori, come consueto per questa scuola, la disponibilità al dialogo e alla condivisione delle scelte educative. Le note dell’Inno d’Italia hanno accompagnato i primi passi dei ragazzi sulle scale d’ingresso della scuola secondaria, accolti coi loro genitori nel cortile dal corpo docente che, con un discorso di benvenuto, ha illustrato i successi della scuola e i progetti innovativi attivati. Lo scorso anno i ragazzi hanno vissuto un’esperienza significativa nella sede di Palazzo San Giorgio, partecipando al Consiglio Comunale dei Ragazzi, un’attività di cittadinanza attiva che li ha resi baby-consiglieri con un proprio sindaco a gestire e ideare proposte per migliorare la città. Tra le altre esperienze significative elencate gli spazi dedicati alla creatività con il laboratorio di pittura su cavalletto e con la partecipazione alle manifestazione nazionale “ Nessun Parli”, che ha riscosso un grande successo mediatico. Tra i progetti innovativi attivati nel corrente anno c’è il progetto Cambridge, in collaborazione con la British School, con il conseguimento finale della certificazione internazionale KET, per garantire ai ragazzi l’accesso ai corsi specifici negli istituti superiori. Il respiro di apertura della scuola verso l’esterno si allarga ancora di più con la valorizzazione delle molteplici risorse esistenti sul territorio: il Museo Archeologico di RC, il Planetario, il Consiglio Comunale, Spazio Teatro, la società sportiva LUMACA, il British School. Come sottolineato dalla Dirigente E. Occhiuto, l’I.C. ” Galilei-Pascoli” mira a ” favorire un tipo di formazione capace di valorizzare la continuità e i momenti di passaggio e fornire le chiavi per apprendere ad apprendere e per favorire l’autonomia di pensiero.”