A Rizziconi l’evento “Winx Talent Tour”

Giovanissimi e piccoli appassionati di canto, danza o recitazione, siete tutti chiamati a partecipare al “Winx Talent Tour”!!!

Avranno luogo in tutta Italia i casting per i bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni: un’occasione unica per esprimere il proprio talento divertendosi e giocando insieme alle fatine.

Il talent tour si ispira all’ultima serie World of Winx (nata dal genio creativo di Iginio Straffi e trasmessa su Rai Gulp) che narra le avventure delle sei fatine in vesti di talent scout per un famoso talent show, combattendo allo stesso tempo contro un misterioso ladro di giovani talenti.

La prossima tappa sarà Sabato 15 settembre alle ore 15.00: le selezioni si terranno presso il Centro Commerciale Porto degli Ulivi, a Rizziconi (RC) Strada Provinciale Gioia Tauro.

Data la giovane età dei partecipanti al talent, sarà richiesta la presenza di almeno un genitore.

Oltre ai casting il meet & greet con la fatina Bloom e la possibilità di giocare con l’app GAIASmart nel percorso World of Winx che coinvolgerà grandi e piccini.

Per maggiori informazioni visita il sito www.winxclub.com