A Rende fa tappa il tour della consigliera regionale di parità Tonia Stumpo

Farà tappa a Rende il 14 settembre alle 17,30 nella sala della biblioteca di Quattromiglia “Viaggio in Calabria” il tour a sostegno della proposta di legge sulla doppia preferenza di genere che la consigliera di parità regionale Tonia Stumpo sta promuovendo nei comuni calabresi.

Parteciperanno alla conferenza stampa, presenziata dal sindaco Marcello Manna e dall’assessora alle pari opportunità Marina Pasqua, la presidente del CPO dell’ordine degli avvocati di Cosenza Rosa Masi, Giuliana Mocchi presidente del CUG dell’Università della Calabria e l’avvocata Mariarosalba Bernaudo del direttivo regionale What Women Want. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Simona De Maria.Soddisfatta l’assessora Marina Pasqua: “Siamo lieti di ospitare e sostenere l’iniziativa promossa per garantire la parità di genere in politica e di cui la consigliera Stumpo è stata la prima firmataria. Riteniamo sia una battaglia culturale e di civiltà che debba interessare in maniera trasversale i luoghi della politica”.

“Auspichiamo -ha concluso l’avvocata- che si dia spazio in consiglio regionale a tale proposta affinché l’esercizio democratico venga salvaguardato”.