A Cassano allo Ionio (Cs) l’evento “Tra le note e le stelle”

Condividi

Nella splendida cornice del Santuario Abbazia Madonna della Catena di Cassano All’Ionio, presentato il ricco programma a cura dell’associazione musicale “The Voice of Soul”. Dal 7 al 9 settembre tre momenti di appuntamenti musicali.

Concerti di pianoforte, violino, clarinetto, recital lirico, recital di chitarra classica, recital di musica e cori polifonici. Il coro The Voice of Soul nasce nella culla dell’Eiano da un’iniziativa di Suor Caterina Croci con un gruppo di giovani cassanesi.

La direzione del coro è affidata alla giovane Elvira Roberta Gaetani, affiancato dalla guida spirituale di Don Nunzio Laitano, Rettore del Santuario.

Tutti gli appuntamenti si terranno presso il l’Abbazia dalle ore 20.