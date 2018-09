A Bisignano presentazione del libro di Modaffari su Giovanni Paolo II

Condividi

Il tour commemorativo, ideato dallo scrittore Antonio Modaffari, per ricordare i quarant’anni dell’elezione di Giovanni Paolo II approda a Bisignano in un contesto particolare considerato che fu proprio Giovanni Paolo II a canonizzare Sant’Umile nel 2002.Ricordare Giovanni Paolo II, la sua opera e il suo intenso lavoro che hanno segnato la storia dell’umanità e quella del giornalismo.” Lo dichiara lo scrittore calabrese, Antonio Modaffari, autore di Giovanni Paolo II, il papa della comunicazione. Novità e cambiamenti nei 27 anni di Pontificato (EDITORIALE PROGETTO 2000). “Il 1978-continua Modaffari- è stato l’anno dei tre papi, un anno di svolta che sto ricordando con il mio tour di presentazioni partito lo scorso marzo e che culminerà in una giornata nel prossimo mese di ottobre a quaranta anni di distanza da quel: “se mi sbaglio mi corriggerete”, da quel saluto inatteso del papa polacco. Un gesto semplice, ma rivoluzionario che ha aperto una nuova pagina della storia dell’umanità, che ha portato Karol Wojtyla nel cuore di tutti noi. L’amore verso Giovanni Paolo II, conclude Modaffari, è un qualcosa di incredibile e si può toccare con mano proprio in occasioni quali le presentazioni dei miei libri che ho tenuto lungo tutta la Calabria dove ho trovato sempre tanta gente commossa nel ricordare questo grande Pontefice.” L’appuntamento con la presentazione del testo è per giovedì 20 settembre alle ore 17:00 presso il Santuario di Sant’Umile di Bisignano.