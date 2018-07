Verso la quinta “Festival di poesia dialettale calabrese Giuseppe Morabito”

Condividi

Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria – CIS organizza la quinta edizione del “Festival di poesia dialettale calabrese Giuseppe Morabito 2018”.

Il concorso, a cadenza annuale, è strutturato in due sezioni: Poesia inedita in dialetto calabrese, Poesia edita in dialetto calabrese. Si partecipa al festival di poesia dialettale inviando cinque copie dattiloscritte o fotocopiate di una o due poesie per ogni sezione. Una sola copia di ogni poesia dovrà recare in calce nome, cognome, indirizzo (se posseduto anche quello di posta elettronica), recapiti telefonici e firma. È preferibile allegare alle poesie una breve biografia. Per la partecipazione è previsto un contributo unico di Euro 15.00 (quindici) da versare sul Conto Corrente Postale n. 96841119 intestato al Centro Internazionale Scrittori della Calabria per spese di segreteria. Gli elaborati dovranno pervenire entro il 15 Luglio 2018 al seguente indirizzo: Centro Internazionale Scrittori della Calabria – Casella Postale 109 – 89100 Reggio Calabria. La Commissione Giudicatrice del “Festival di poesia dialettale Giuseppe Morabito” selezionerà il vincitore assoluto euro 300,00 (trecento), targa e diploma) e quattro primi, secondi e terzi premi dividendoli per sezioni: Sezione Gaetano Previtera euro 150,00 (centocinquanta), targa e diploma; al secondo e terzo classificato targa e diploma. Sezione Luigi Campagna euro 150,00 (centocinquanta), targa e diploma; al secondo e terzo classificato targa e diploma. Sezione Mimmo Martino euro 150,00 (centocinquanta), targa e diploma; al secondo e terzo classificato targa e diploma. Sezione Pasquale Calcaramo euro 150,00 (centocinquanta), targa e diploma; al secondo e terzo classificato targa e diploma. Presidente della Commissione giudicatrice sarà il prof. Paola Radici Colace, ordinario di Filologia classica presso l’Università di Messina, Presidente Onorario e Direttore Scientifico del CIS. Seguiranno i nomi dei componenti di Giuria. È previsto l’assegnazione di altri premi. Le poesie più meritevoli saranno pubblicate su internet o in una antologia. La cerimonia di premiazione si svolgerà nella città di Reggio Calabria. Ai partecipanti vincitori della quinta edizione del “Festival di poesia dialettale calabrese 2018” sarà comunicato il luogo e la data di svolgimento della cerimonia di premiazione a mezzo telefono, con comunicato stampa e tramite le emittenti televisive locali. Nel contesto della cerimonia di premiazione, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria si riserva di conferire dei premi alla carriera a personalità che si sono distinte nel campo della cultura e dell’arte.