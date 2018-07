Squillace – Incontro “Ti Meriti un Amore… riflessioni sulla violenza di genere”

Nello splendido scenario del Castello di Squillace si è svolto domenica 1° luglio l’incontro dibattito “Ti Meriti un Amore… riflessioni sulla violenza di genere”, organizzato, nell’ambito del programma “Ondarock 2018”,dall’associazione La Rete di Squillace in collaborazione del Centro Anti Violenza “Attivamente Coinvolte onlus”.

L’incontro moderato dal Professore Peppino Scalzo, dopo i saluti di Mirrella Turrà, vice presidente dell’associazione squillacese, si è avvalso degli interventi dell’Avvocato Stefania Figliuzzi, che ha illustrato il lavoro svolto dal centro antiviolenza da lei presieduta e di come purtroppo si richiede da più parti l’apertura di nuove strutture, e della psicologa-psicoterapeuta Dottoressa Maria Rosaria Juli che si è sofferrmata sulle tipologie di violenze che subiscono in maniera particolare le donne.

Gli interventi delle specialiste sono state intervallate dalla presenza sul palco di Amalia Lostumbo che ha recitato il monologo scritto da Stefano Bartezzaghi, presentato all’ultima edizione dei “David di Donatello” e la poesia “Ti meriti un amore” della poetessa Frida Kahlo, e ha duettato insieme a Massimiliano Perlongo nel brano “Violenza sulla Donna” già recitato da Paola Cortellesi e Claudio Santamaria nel 2016, , accompagnatidalle note del violino di Silvia Laugelli.

Il programma “Ondarock 2018” proseguirà il 29 Luglio con la selezione dei gruppi musicale finalisti del contest musicale dedicato alle rock band emergenti e la presentazione della serata del 7 Agosto, momento centrale dell’intero programma, durante la quale si svolgerà la finale della gara musicale e che vanta come ospite musicale i “Soviet Soviet”, storica band della scena indierock italiana, unica data calabrese del loro “Endless Tour” che li ha visto suonare in tutta Europa con live anche in Messico.