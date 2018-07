Riscopriamo tradizioni nostra cultura contadina. A Rogliano in scena “U Mursellu”

Condividi

La Tenuta Bocchineri, in collaborazione con il Panificio di Cuti, propone una esperienza unica ed originale: “U mursellu”. L’iniziativa, in programma per il prossimo 5 agosto, ha lo scopo di valorizzare il patrimonio enogastronomico del territorio nell’ambito di un più vasto progetto di riscoperta delle nostre tradizioni e della cultura contadina.

Nei tempi passati “u’ mursellu” rappresentava il pranzo frugale da consumare fuori casa (nei campi, nelle vigne, etc..) ed era costituito dai prodotti tipici stagionali: “pane chinu” casereccio accompagnato da patate, peperoni, cipolle, zucchine, salame e vino.

Il mursellu della Tenuta Bocchineri, avvolto da un telo di cotone e/o lino, sarà così composto: pane “mursellu” con ingredienti a km zero; salsiccia locale (Savuto Carni – gr 250 circa); vino DOC Savuto (Pironti – Antiche Vigne), 0,375 cl; n.2 bicchierini da vino; tagliere in legno.

Nell’ambito della valorizzazione del territorio del Savuto, in occasione dell’evento di cui sopra, saranno resi fruibili ai partecipanti i seguenti servizi:

visita Piccolo Museo della CiviltàContadina (detto Museo, giorno 3.6.2018, ha partecipato all’iniziativa nazionale Piccoli Musei Aperti, indetta da APM – Ass. Naz. Piccoli Musei – . Nell’occasione in Calabria erano aperte due Strutture della specie);

visita casa sull’albero. Un alloggio unico, un sogno per adulti e bambini: l’unica casa sull’albero presente nel Meridione d’Italia per le caratteristiche che presenta. La casetta è posizionata a 4,5 metri dal suolo su di una imponente quercia secolare, la tecnica costruttiva ha rispettato in toto l’albero che l’accoglie. La superficie totale è di 24 mq, di cui circa 16 dedicata a stanza da letto, sono presenti tutti i confort; visita albero monumentale. Trattasi di quercia secolare protetta dalle vigenti Leggi in tema di tutela ambientale;

percorso “sentiero accuaro”. Trattasi di muraglia in pietra (circa 60 metri lineari) costruita a suo tempo per irrigare gli orti con la tecnica conosciuta come accuaro.

U’ mursellu potrà essere consumato presso le aree picnic della Tenuta Bocchineri. I bambini che non hanno ancora compiuto 11 anni potranno accedere gratuitamente.

Per info e prenotazioni, referente Carmine Altomare 335-7438685. www.tenuta bocchineri.it