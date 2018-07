Reggio Calabria – Spettacolo in programma per la rassegna “Il teatro per l’Hospice”

Condividi

Per il secondo anno consecutivo, negli spazi della struttura residenziale di cure palliative, rivivrà il progetto “Il teatro per l’Hospice” – promosso dall’Associazione teatrale MalaUmbra Teatro di Gubbio (PG).

Il ventaglio delle iniziative culturali dello “SpazioCultura…la Cultura che cura!” – coordinato dalla Psicologa Francesca Arvino – continua ad arricchirsi di una rassegna teatrale attraverso cui prendersi cura dei residenti, familiari e operatori dell’Equipe di cura.

Venerdì 06 Luglio p.v. alle ore 17:00in Hospice andrà in scena la quarta delle cinque rappresentazione teatrale che animeranno i pomeriggi dell’Hospice di Reggio Calabria: “Magico Mister Mu”, uno spettacolo di e con Emilio Ajovalasit, compagnia Teatro Atlante di Palermo.

Per l’organizzazione un valido contributo è arrivato da Vincenzo Mercurio, regista, attore, direttore artistico del Teatro Proskenion di Reggio Calabria.

Protagonista dello spettacolo è Mister Mu, un personaggio imbranato, dotato poteri magici che non riesce a controllare.

In questa situazione, fare le azioni più semplici può diventare complicato: gli oggetti cominciano a sparire, a trasformarsi e a volare!

Uno spettacolo in cui adulti e bambini vengono trascinati in un mondo incantato: i colpi di scena si susseguono in un ritmo che lascia ampio spazio alla poesia e all’immaginazione.

Uno spettacolo per sognare ad occhi aperti, per credere all’impossibile almeno per un’ora.

Teatro Atlante prosegue tutt’ora nella creazione dei suoi spettacoli una ricerca incominciata nel 2006, mescolando tecniche diverse come la recitazione, i giochi di prestigio e la musica dal vivo in funzione narrativa. Un linguaggio semplice e diretto, pensato per conquistare qualsiasi pubblico.

Il dr V. Trapani Lombardo, Presidente della Fondazione “Via delle stelle”, la Direzione Sanitaria e tutta l’Equipe di cura saranno lieti di accogliervi.