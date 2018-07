Reggio Calabria – Regolamento concessioni e locazioni del patrimonio comunale

Condividi

Nuovo regolamento sulle concessioni e locazioni dei beni del patrimonio comunale. L’intervento dell’Assessore alla Valorizzazione e dismissione patrimonio immobiliare, Anna Nucera: “Apprezzabile strumento normativo che garantirà fruibilità e produttività nel rispetto delle regole di trasparenza e legalità”.

In merito al “Regolamento concessioni e locazioni beni patrimonio comunale”, approvato durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale, interviene Anna Nucera, Assessore alla Valorizzazione e Dismissione del patrimonio immobiliare e federalismo demaniale del Comune di Reggio Calabria.

“Il regolamento promosso dalla Commissione Statuto e Regolamenti guidata mirabilmente dal Presidente Demetrio Martino – afferma Anna Nucera – rappresenta un apprezzabile strumento normativo che, disciplinando l’uso dei beni del patrimonio immobiliare comunale, ne incrementerà la fruibilità, garantendo al tempo stesso efficienza e produttività”.

“Un obiettivo raggiungibile grazie soprattutto alla sinergia e all’impegno che tutto il settore comunale che si occupa del patrimonio, e a cui plaudo – aggiunge l’assessore Nucera – sta infondendo in una materia così complessa ma nello stesso tempo nevralgica per la nostra città”.

“In particolare – dichiara Anna Nucera – la previsione all’interno del Regolamento, della Commissione Valutazioni Immobiliari finalizzata alla individuazione del concessionario del terreno o fabbricato con procedura ad evidenza pubblica, segna il passo verso quel percorso di imparzialità e trasparenza da cui non si torna indietro”.

“Ai nostri concittadini è offerto un ulteriore strumento normativo a servizio della conoscenza e della partecipazione, un elemento che consente nello stesso tempo di portare a piena valorizzazione e produttività l’immenso patrimonio comunale, che da mero bene immobile – conclude l’assessore alla Valorizzazione – può essere concesso quale strumento a supporto delle azioni e dell’intraprendenza dei nostri concittadini e alle esigenze della comunità tutta”.