Reggio Calabria – Programma del Cis della Calabria per il mese di luglio 2018

Nel momento in cui diamo inizio al Ciclo di manifestazioni estive che si tengono nel Chiostro di San Giorgio al Corso, volute dalla Diocesi di Reggio Calabria che sentitamente ringraziamo, il nostro primo pensiero va ad una persona che l’anno scorso, come già negli ultimi venti anni, era qui con noi, ad accoglierci con il Suo saluto sempre affettuoso, augurale e paterno.

Tanto vicina è l’improvvisa scomparsa di Don Nuccio Santoro, che abbiamo la sensazione che lo vedremo uscire da un momento all’altro dal portone della Chiesa che dà sul Chiostro col suo fare bonario e semplice, attento alle necessità dell’altro, e poi prendere posto in silenzio, là dove c’è ancora una sedia vuota, per godere anche lui dello spettacolo della cultura che come un mecenate accolse, incentivò e promosse. Mimetizzato tra il pubblico, avvolto della sua semplicità, ci si accorgeva di lui quando veniva fuori con i suoi interventi dotti, carichi di sapienza di vita, che dimostravano abitudine alla riflessione e al silenzio, ma anche chiarezza di idee e capacità di comprendere l’evoluzione dei tempi ed indicare un orizzonte di senso. Caro Don Nuccio, ti penseremo tutte le volte che le luci dorate del Chiostro si accenderanno tra le palme, ad illuminare la notte reggina. Storia, arte, musica, poesia, cinema, letteratura e religione sono alcune tematiche del mese di luglio 2018. Si inizia lunedì con la conversazione “L’accordo segreto del RE: Leonard Cohen, l’immortale”. Attraverso sintesi multimediale relazionerà il dott. Francesco Villari, critico musicale, scrittore e giornalista. Leonard Cohen (Montreal, 21 settembre 1934 – Los Angeles, 7 novembre 2016) è stato uno dei più celebri e apprezzati cantautori della storia della musica. Nelle sue opere esplora temi come la religione, l’isolamento e la sessualità. Vincitore di numerosi premi e onorificenze, nel 2011 gli è stato conferito il Premio “Principe delle Asturie” per la letteratura. Durante la manifestazione esporranno loro opere gli artisti: Grazia Marrapodi Lamma, Gennaro Grembiale, Francesca Perina e Basilio Mansueto. Mercoledì 4 ci sarà una conversazione con lo storico Giuseppe Caridi sul tema: “Corona D’Aragona e Mezzogiorno d’Italia tra Medioevo ed Età Moderna”. Il prof. Giuseppe Caridi, ordinario di Storia Moderna presso l’Università di Messina, studioso degli aspetti sociali, economici, religiosi e politico–amministrativi della Calabria è autore di numerosi libri, monografie, saggi e articoli. Dal novembre 2000 ricopre l’incarico di Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria e dal 2004 è Presidente del Centro Studi e promozione Culturale “Gaetano Cingari”. Venerdì 6, per il ciclo sul Diritto Costituzionale, una giurista legge “Non ti pago” di Eduardo De Filippo”. Relazionerà la Prof.ssa Melania Salazar, ordinario di Diritto Costituzionale dell’Università Mediterraneadi Reggio Calabria. La prof.ssa Melania Salazar è autrice di numerose pubblicazioni: volumi, relazioni, articoli, saggi e note a sentenza. Gli ambiti di ricerca riguardano, in particolare, la tutela dei diritti fondamentali, il diritto regionale, la giustizia costituzionale e la magistratura. Nel 2013 ha fatto parte della Commissione di Esperti delle Riforme Istituzionali. Si continuerà con altri incontri sull’arte, filosofia, letteratura, cinema e architettura.