Reggio Calabria – Presentazione Progetto THOURET

Verrà presentato Sabato 7 Luglio, presso i locali dell’associazione ALAGA-Onlus, presieduta dal Sig. Michelino Verzì, il progetto definitivo denominato Thouret.

Il progetto, che comprende l’apertura di uno sportello antiviolenza unitamente ad una casa rifugio temporanea per donne vittima di violenza e minori, opererà di concerto con tutte le istituzioni.

Il progetto, scaturito dall’esperienza maturata nel tempo e già operante in forma pilota da 24 mesi, viene presentato ed ufficializzato alla comunità tutta e, soprattutto, a quegli enti: Polizia, Carabinieri, Servizi Sociali e affini che, sul territorio di competenza, hanno necessità di supporto e logistica in materia.

All’interno dello stesso vi sono tutte le figure professionali necessari al giusto funzionamento, Dott.ssa Eleonora Mazzacua, operatrice all’accoglienza e responsabile del progetto THOURET; Dott.ssa Alessandra Trunfio, Assistente Sociale; Dott.ssa Doriana Tripodi psicologa; Avv. Jessica Tassone, esperta dell’antiviolenza e componente dell’osservatorio Regionale dell’Antiviolenza; Sig.ina Clara De Marco, operatrice all’accoglienza; Sig.ina Ivana Vazzana, addetta alla logistica.

La struttura è dotata di un ambulatorio interno e si avvale di figure professionali e mediche.

Il servizio antiviolenza è garantito h24 mediante un numero di telefono dedicato “353 389 5795”.

Tale servizio garantirà esperienza e riservatezza su ogni contatto che perverrà al numero o presso lo sportello stesso. Verranno valutati tutti i casi che, previa analisi professionale, saranno indirizzati verso la giusta competenza.

Il progetto prevede fasi diverse con step propedeutici; Ascolto, Supporto, Orientamento e Protezione.