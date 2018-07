Reggio Calabria – PER LA PRIMA VOLTA SI ASFALTA LA S.S.106 DI NOTTE

Condividi

Il Direttivo dell’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” esprime straordinaria meraviglia dopo aver visto, prima volta nella storia, l’intervento di rifacimento del manto stradale realizzato sulla S.S.106 in Calabria di notte. Meraviglia che – detto per inciso – ha sorpreso positivamente migliaia e migliaia di calabresi increduli: non sono pochi i commenti basiti comparsi sui social…

«Occorre dare merito – dichiara Tino Marino, dirigente dell’Associazione e Responsabile delle Segnalazioni – al Responsabile dell’Area Compartimentale Calabria, Ing. Marco Moladori, di aver realizzato quello che per molti cittadini è un sogno: rifare il manto stradale nei mesi estivi ma durante la notte, utilizzando una scelta che è normale nel resto d’Italia e d’Europa già da decenni».

«Auspichiamo – continua Tino Marino – che questa non resti una scelta isolata ma che, anzi, diventi la regola per ogni intervento di rifacimento stradale che da oggi in avanti verrà eseguito sulla S.S.106 soprattutto nella stagione estiva. Allo stesso modo, vorrei evidenziare che, nell’anno in corso, per la S.S.106 in Calabria, sono stati previsti e sono in corso di esecuzione o di prossimo avvio interventi per un importo complessivo d’investimento pari a circa 22 milioni di euro».

«Attualmente – afferma Marino – sono in corso di esecuzione interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti elettrici per 1 milione e 600 mila euro; interventi di rifacimento della pavimentazione ammalorata per 11 milioni e 300 mila euro; interventi d’istallazione di nuovi impianti a norma di barriere di sicurezza e reti di protezione per 3 milioni e 100 mila euro; interventi di ripristino di opere d’arte per 5 milioni e 450 mila euro e interventi di manutenzione straordinaria con l’installazione di nuova segnaletica verticale per 500 mila euro».

«Per il 2019 – continua Tino Marino – sono previsti interventi per un importo complessivo di circa 16 milioni e 400 mila euro ed a tutto ciò vanno sommati i lavori, attualmente in corso di esecuzione, per la messa in sicurezza della statale 106 con la realizzazione di 8 rotatorie per gli svincoli di: Crotone Aeroporto, Gabella, Nuovo Cirò Marina, La Marinella, Mandatoriccio, Calopezzati, Zolfara, Innesto Aranceto per un importo complessivo di 13 milioni di euro».

«Infine, per la messa in sicurezza della S.S.106 sono previsti ulteriori interventi nel territorio comunale di Corigliano Rossano nella parte relativa a Corigliano Calabro dove mai nella storia sono stati realizzati interventi di messa in sicurezza e dove, nello specifico, si avrà a breve la realizzazione di tre rotatorie agli svincoli: della “Zona Industriale” (km 19,550); di “Santa Lucia” ( km 15,600) e di Insiti (km11,350), per un importo di circa 6 milioni di euro».