Reggio Calabria – Mezzogiorno in Movimento: domani inaugurazione nuova sede

E’ in programma domani allea Reggio Calabria, l’inaugurazione della nuova sede (Via Osanna 39, accanto al Teatro “Francesco Cilea”) che ospita l’Associazione politico culturale “Diritti Giustizia Lavoro – Mezzogiorno in Movimento”, la nuova realtà politica di impronta meridionalista e garantista fondata da Andrea Cuzzocrea, Mimmo Gangemi, Gianpaolo Catanzariti, Pierpaolo Zavettieri e Ilario Ammendolia. L’incontro coinvolgerà attivisti e simpatizzanti che si sono già avvicinati al movimento e quanti intendono conoscere da vicino idee, programmi e iniziative che questa giovane realtà sta promuovendo sul territorio. Nel corso dell’iniziativa, verrà anche presentato il nuovo sito web attraverso cui l’associazione intende comunicare con i cittadini, promuovere le attività e consentire l’adesione al movimento.