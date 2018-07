Reggio Calabria – Mercoledì presentazione festival “Facce da Bronzi”

Condividi

Mercoledì 4 luglio 2018 alle ore 10,30 nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio sarà presentata la VI edizione del Festival Nazionale del cabaret “Facce da bronzi” che si svolgerà dall’8 al 29 luglio presso il Castello Aragonese di Reggio Calabria.

Il Festival, inserito nell’Estate Reggina 2018, è ideato e prodotto dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e cofinanziato dalla Regione Calabria – “intervento per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria”. Annualità 2018 – Azione 1 – Tip. B – PAC 2014 -2020.

Interverranno per presentare il programma delle iniziative:

Demetrio Delfino – presidente del consiglio comunale di Reggio Calabria

Franco Arcidiaco – delegato alla cultura del comune di Reggio Calabria

Nicola Paris – consigliere delegato ai Grandi Eventi del comune di Reggio Calabria

Filippo Quartuccio – consigliere delegato alla cultura della città Metropolitana di Reggio Calabria

Giuseppe Mazzacuva – Direttore organizzativo del Festival e presidente Calabria dietro le quinte

I partner culturali del progetto

Gennaro Calabrese – attore e cabarettista

Per info e curiosità sul festival: www.festivalfaccedabronzi.it