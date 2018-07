Reggio Calabria – La 1a Edizione dell’International Summer School

Condividi

Dal 9 al 21 Luglio 2018 si svolgerà la 1aEdizionedell’International Summer School #PaesaggiSolidali – #JointLandscapeche propone un workshop sperimentale sui BeniConfiscatialla criminalità organizzata nel Comune di Rosarno e affidati in gestione al Consorzio Macramè.

Il workshopè concepito come un cantiere creativonel quale studenti italiani e egiziani, migranti e maestranze locali svilupperanno la progettazione e la realizzazione in situdi Padiglioni Effimeri, tramite un processo di coesione sociale come testimonianza di legalità.

Il lavoro, che si pone in continuità con le attività di ricerca svolte negli anni dal Laboratorio di Ricerca Landscape_inProgress coordinato dai Proff. Ottavio Amaro e Marina Tornatora – del Dipartimento di Architettura e Territorio dArTe, dell’Università degli Studi Mediterraneadi Reggio Calabria, è svolto nell’ambito del progetto“Mestieri Legali – Creazione di una Comunitas della biodiversità per consentire l’inserimento lavorativo di persone immigrate”con il sostegno di Fondazione con il Sudin collaborazione con la Ain-Shams Universitydel Cairo e d’intesa con ilConsorzio Macramè.

Il programma è articolato in due settimane:

Prima settimana: LABORATORI DI PROGETTAZIONE

Gli studenti organizzati in laboratori svilupperanno la fase della progettazione presso il Dipartimento dArTe dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, sotto la supervisione di docenti e tutor Internazionali.

Seconda settimana: AUTO-COSTRUZIONE IN SITU

Attraverso l’organizzazione di piccoli cantieri, i partecipanti realizzeranno un Padiglione Effimero su un terreno confiscato alla criminalità organizzata dove sorgerà il Parco della Biodiversità del comune di Rosarno (RC).

Un ciclo di conferenze a supporto del lavoro di progettazione e realizzazione accompagnerà la prima settimana di lavoro.

