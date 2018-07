Reggio Calabria, il 9 luglio incontro dal titolo “Impresa 4.0 e Digital marketing”

Condividi

Lunedì 9 luglio 2018 a partire dalle ore 10.00, nel Salone della Camera di commercio di Reggio Calabria, si terrà il quarto seminario del ciclo Smart shop e reverse commerce.

In questo incontro dal titolo “Impresa 4.0 e Digital marketing” mirato sull’utente tratteremo dell’utilizzo delle tecnologie digitali per creare una comunicazione integrata, mirata e misurabile che aiuti ad acquisire e fidelizzare i clienti. Ci soffermeremo su come promuovere prodotti e servizi utilizzando canali di distribuzione digitale per raggiungere un target di consumatori mirato.

PROGRAMMA

Ore 10.00

Saluti istituzionali e inizio lavori

Antonino Tramontana – Presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria

Claudio Aloisio – Presidente di Confesercenti Reggio Calabria

Ore 10.15

Lo scenario digitale – GuerinoBovalino – Gruppo di ricerca CEAQ della Sorbona

Come può uno scoglio … – Marcello Spagnolo – Università degli Studi Mediterranea

Digital marketing per piccole imprese delocalizzate – Ninni Melardi – Esperto di Digital e Social Media Marketing

La nuova normativa sulla privacy: aspetti legali – Giovanni Vinci – Esperto adempimenti Normativi Gdpr

La nuova normativa sulla privacy: aspetti tecnici – Alessandro Muzzupappa – Esperto adempimenti Tecnici Gdpr

Ore 12.30

Dibattito e chiusura dei lavori

La partecipazione è gratuita