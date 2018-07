Reggio Calabria, il 7 luglio la seconda edizione di “Incontriamoci in piazza”

Condividi

Inizierà sabato sette luglio alle 18.30 presso Piazza della Ginestra (nelle vicinanze del costruendo Palazzo di Giustizia) a Reggio Calabria la seconda edizione di Incontriamoci in Piazza.

L’appuntamento promosso dalla sinergia fra le associazioni Rete Sociale, Opera ed Il Giardino di Morgana vedrà come protagonista la terza raccolta di poesie del poeta siciliano ma ormai calabrese d’adozione Sebastiano Impalà dal titolo “Donne a cavalcioni d’asino”.

La serata che prenderà avvio alle 18.30 prevede i saluti di Filippo Quartuccio, delegato alla cultura della Città Metropolitana di Reggio Calabria e gli interventi di Giuliana Favara, presidente dell’ass. OPERA e di Bruno Monorchio presidente dell’ass. RETESOCIALE.

Successivamente l’incontro entrerà nel vivo con la chiacchierata informale con l’autore Sebastiano Impalà intervistato da Domenico Guarna con sullo sfondo le riflessioni ed i versi contenuti in DONNE A CAVALCIONI D’ASINO e non solo. Ampio spazio verrà dato al ruolo della scrittura come mezzo d’ aggregazione e alla cultura in generale come strumento di riscatto per questa terra bellissima e disgraziata.