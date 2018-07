Reggio Calabria, Giannetta (FI): “Sosteniamo la proposta Pizzimenti”

Condividi



“La raccolta differenziata è un passaggio necessario alla evoluzione delle città verso quella dimensione ambientale e di civiltà che tutti dobbiamo auspicare.

Ma non basta imporre la misura senza costruire i presupposti di fatto e di diritto per renderla effettiva e virtuosa e determinare quel salto di qualità nella vita dei cittadini. Nessun passo indietro va fatto. Ma nessun passo avanti è stato compiuto”.

È quanto afferma, Domenico Giannetta, capogruppo di Forza Italia alla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

A parere dell’esponente di Forza Italia “È lapalissiano ed evidente ad occhio nudo che la città metropolitana sia partita col piede sbagliato. Si è comunque in tempo per correggere il tiro ed adeguare l’azione politica all’obiettivo di igiene urbana che dobbiamo raggiungere.

Conclude Domenico Giannetta: “In questa direzione apprezziamo e va sostenuta la proposta del forzista Nuccio Pizzimenti, “Idea Progetto Raccolta DifferenziAMOla 2.0”che mira a costruire un’immagine positiva del comune, fornendo soluzioni innovative e condivise sulle procedure da seguire in merito alla raccolta differenziata, in particolare nel centro storico di Reggio Calabria”.