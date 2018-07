Reggio Calabria – Festival delle Bande ed Orchestre di fiati

Condividi

“Festival delle Bande ed Orchestre di fiati del territorio metropolitano” la nuova iniziativa dell’Amministrazione Metropolitana del Sindaco Giuseppe Falcomatà. E’ attivo, per partecipare, il bando on -line scaricabile dal sito dell’Ente all’indirizzo www.cittametropolitana.rc.it.

Una manifestazione che intende mettere in luce le belle realtà territoriali dalla grande tradizione che ancora vivono e operano, diffondendo una affascinante cultura proveniente da tempi remoti. Le bande, che evocano clima festoso e di grande aggregazione identitaria, saranno protagoniste di eventi che si svolgeranno su tutto il territorio, attraverso una serie di concerti da tenersi nelle piazze principali dei Comuni dell’area metropolitana reggina. Il Festival si concluderà con un la sfilata sulla via principale del Comune di Reggio Calabria e con un grande concerto che vedrà coinvolte tutte le bande.

Un progetto di valorizzazione culturale a 360 gradi quella dell’Amministrazione Falcomatà che si focalizza nella diffusione di attività sociali, aggregative e altamente culturali, come sono quelle musicali, unitamente alla promozione turistica.

Un patrimonio artistico e sociale, quello rappresentato dalle bande, che va incentivato perché appartenente alla nostra cultura quale espressione di tradizioni e memorie.

L’Amministrazione, dunque, ha attivato una serie di iniziative al fine di far conoscere e comprendere l’importante funzione svolta dalle bande e orchestre di fiati non solo nella storia della musica, ma anche nella società. L’iniziativa mira anche a favorire l’avvicinamento dei giovani e dei cittadini a questo mondo, ricostruendone il ruolo sociale e artistico, valorizzando l’offerta artistico -musicale qualificata, coinvolgendo l’intero territorio metropolitano e determinando in tal modo un’opportunità di crescita socio -economica e di richiamo per i numerosi turisti che ogni anno sono attratti dalle bellezze del nostro territorio.

“E’ in corso – afferma Demetrio Marino, Delegato Metropolitano al turismo e spettacolo – la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio dell’area metropolitana di Reggio Calabria, puntando i riflettori sulle bande musicali, vera e propria ricchezza. Un evento di grande importanza attraverso il quale valorizzeremo i gruppi bandistici con il duplice scopo di diffusione di cultura musicale e valorizzazione delle nostre tradizioni, nonché ulteriore tassello di richiamo per il turismo metropolitano. Intendiamo allargare l’orizzonte quanto più possibile, per coinvolgere quante più realtà si riescano a raggiungere. Vorremmo che ogni realtà bandistica venisse rappresentata, c’è spazio per tutti e, più saranno le bande partecipanti, più ricco e interessante risulterà il cartellone che andremo a creare”. Il Bando per partecipare scadrà il 13 luglio.