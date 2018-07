Reggio Calabria – Domenica appuntamento estivo de “Le Muse”

Condividi

Si aprirà domenica 8 Luglio 2018 “Il Cortile delle Muse” di via San Giuseppe 19 per l’appuntamento della stagione culturale estiva del Laboratorio delle Arti e delle Lettere “Le Muse” di Reggio Calabria con un ritorno importante.

I “Notturni delle Muse” manifestazione di inizio estate si ripropongono al pubblico reggino rinnovati nei temi e nei contenuti e già nel titolo “Cromie d’estate”, ricorda il presidente Giuseppe Livoti, si spiega meglio il senso della manifestazione, il cromatismo nell’arte è la colorazione, la tendenza a dare funzione preminente al colore, la ricerca e l’ accentuazione degli effetti coloristici con vivacità d’espressione e di stile. Il filo conduttore sarà dunque un viaggio in vari campi in cui la creatività sarà parte integrante.

L’annuncio del Premio Muse 2018 che verrà consegnanto il 15 luglio sempre al Cortile, aprirà l’evento e ricorderà tutti i premiati Emilia Costantini – capo servizio cultura del Corriere della Sera, Fabio Mollo – regista, Alda D’Eusanio – conduttrice televisiva, Fioretta Mari – attrice, Roberto Bilotti Ruggi D’Aragona – mecenate, Beatrice Feo Filangeri – nobile normanna, Micaela – cantante, S. E. Mons. Milito – vice presidente della Conferenza Episcopale Calabra, Cesare Mulè – storico, Anton Giulio Grande – stilista, Odette Nicoletti – costumista – Tonino Raffa – giornalista Rai, Anna Maria Galgano presidente Fondazione Rodolfo Valentino, Franco Pascale – presidente Fondazione Leoncavallo, Mons. Liberto – già direttore del Coro Pontificio, Maurizio Carnevali – artista, Regina Schrecker – stilista, Mariella Milani – giornalista, Maria Carmela Aversa – direttrice del Museo della Moda Arbereshe di Frascineto.

Racconteremo nei due appuntamenti quella che è la Calabria attraverso fatti, persone e personaggi che la rendono grande a livello nazionale ed internazionale. “I Notturni” si presenteranno al pubblico in un susseguirsi di vari momenti a cui parteciperanno per i saluti istituzionali Anna Nucera – assessore all’ Educazione ed Istruzione Comune di Reggio Calabria, ci saranno Cromatismi Napoletani con Carmen Cardile – soprano ed Angelo Parisi – baritono accompagnati dal Maestro Cettina Papalia, tutti Allievi del Conservatorio “F. Cilea” della Classe di Canto del soprano Serenella Fraschini. I Cromatismi della memoria…docustoria… sulle Bambine Calabresi e l’intervento della protagonista di un tempo…Lina Bova. E ancora la creatività, inedita e raffinata di Ketty Turano Chapeau ed un collegamento con la cantante Micaela per una intervista sul suo nuovo singolo “3 volte niente”.