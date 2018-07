Reggio Calabria – Differenziamoci con l’associazione Cult3.0

Condividi

Ritorna domani (martedì 3 luglio) l’appuntamento con i dibattiti pubblici sulla raccolta differenziata, organizzati dall’associazione Cult3.0, nell’ambito della campagna “Differenziamoci con i martedì green” per discutere con amministratori e cittadini, capire ed applicare la raccolta differenziata, momento fondamentale nella vita di una comunità che deve coniugare il rispetto per l’ambiente in cui vive con l’organizzazione pratica e la sostenibilità economica del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, i cui costi per legge devono essere integralmente coperti dalla Tari

Un’altra occasione offerta da Cult3.0 per approfondire un tema caldo e di fondamentale importanza per il futuro del nostro ecosistema e la qualità della vita nelle nostre città, dopo il successo del primo appuntamento, che ha fatto registrare un aperto ed intenso dibattito, a momenti anche acceso, tra i cittadini e l’assessore all’Aumento della raccolta differenziata del Comune di Reggio Calabria, Giovanni Muraca; Nuccio Pizzimenti, del Coordinamento provinciale Enti locali di Fi, autore in questi giorni della proposta-progetto DifferenziAMOla 2.0 e Giuseppe Pinto, coordinatore del ReggioLab, il caposervizio della Cronaca Reggio di Gazzetta del Sud, Aldo Mantineo; ed Emilia Condarelli, portavoce di Cult3.0 che ha coordinato l’incontro.

Una discussione a trecentosessanta gradi a partire dalla divergenza dei punti di vista di Muraca e Pizzimenti, dalla pratica quotidiana, all’efficienza del servizio alla spiacevole questione dell’evasione e dei controlli.

E domani, alle ore 17 e 30 il sodalizio di via Glauco 15 ritorna con i martedì green a trattare il tema aprendo le porte della propria sede ai cittadini.

Questa volta a parlare e rispondere alle domande della gente, partendo dal tema “Io non rifiuto: riuso, riciclo”, saranno il direttore di ZoomSud Aldo Varano, il presidente del Consiglio Comunale, Demetrio Delfino, il responsabile del procedimento progetto Raccolta differenziata del Comune di Reggio Calabria, Paolo Spanò e il coordinatore di ReggioLab, Giuseppe Pinto.

L’incontro sarà moderato dal portavoce dell’associazione Cult3.0, Emilia Condarelli.