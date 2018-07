Reggio Calabria – Cordoglio per la scomparsa del filosofo Girolamo Cotroneo

Condividi

È scomparso il filosofo Girolamo Cotroneo. Ha diretto per Rubbettino la collana «Biblioteca di studi filosofici». È scomparso stamattina (2 luglio) in seguito a una lunga malattia il prof. Girolamo Cotroneo, già ordinario di Storia della Filosofia presso l’Università degli studi di Messina.

Cotroneo, autore per Rubbettino di numerosi saggi, dirigeva presso la stessa casa editrice la collana “Biblioteca di studi filosofici” all’interno della quale aveva pubblicato il suo ultimo volume intitolato Le virtù minori.

Girolamo Cotroneo, nato il 29 luglio 1934 a Campo Calabro (R.C.) ha compiuto gli studi universitari presso l’Università di Messina, dove si è svolta tutta la sua carriera, da assistente volontario a assistente ordinario a “libero docente” con incarico di insegnamento, fino a professore ordinario di Storia della Filosofia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia. Ha dedicato numerosi studi alla filosofia italiana tra Otto e Novecento con particolare attenzione al pensiero di Benedetto Croce, pubblicando i volumi Croce e l’illuminismo, Questioni crociane e post-crociane, L’ingresso nella modernità, Benedetto Croce e altri ancora. Ha pure curato la prima antologia di scritti politici di Croce, apparsa col titolo La religione della libertà nel 1985 e ripubblicata nel 2002. Ha prestato attenzione anche alla cultura filosofica nella Sicilia dell’Ottocento sulla quale ha prodotto uno volume dal titolo Trittico siciliano: Scinà, Di Menza, Castiglia,

Si è molto dedicato allo studio della filosofia contemporanea in opere monografiche come Sartre: “rareté e storia” e Popper e la società aperta. Tra gli autori con cui si è confrontato, vanno citati almeno Chaim Perelman, Hannah Arendt e John Rawls, discussi sia attraverso relazioni a convegni, sia con articoli su riviste filosofiche. Per oltre vent’anni ha regolarmente collaborato a “Nord e Sud” una delle più note riviste meridionali. Ha inoltre collaborato a riviste autorevoli come “Criterio”, “Libro aperto”, la “Rivista di Studi Crociani”, “Tempo presente”, “Filosofia politica”, “il Mulino”, “Mondoperaio”. Frutto del suo interesse per la filosofia politica e per l’etica sono i volumi Tra filosofia e politica. Un dialogo con Norberto Bobbio e Le idee del tempo. L’etica, la bioetica, i diritti, la pace.

Ha ricoperto per un triennio l’incarico di insegnamento di “Etica degli affari e delle professioni” per il corso di Laurea specialistico in “Economia aziendale” della Facoltà di Economia; un impegno dal quale è nato il volume Etica ed economia. Tre conversazioni.

Ha svolto un’intensa attività giornalistica collaborando a settimanali e quotidiani nazionali, come “Il Mondo” “La voce repubblicana”, “Il Globo”, “Il Messaggero”, “Gazzetta del Sud”.

Da diversi anni era Direttore della IV Classe (lettere, filosofia, Belle Arti) dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti. È stato presidente nazionale della Società Filosofica Italiana e della Società Italiana di Storia della Filosofia.