Reggina, Ungaro non vede l’ora: ‘Reggio Calabria piazza entusiasmante, che bravo Cevoli’

Giovanni Ungaro da ieri sera é ufficialmente un calciatore della Reggina. Stamattina La Gazzetta dello Sport ha pubblicato le sue prime dichiarazioni da tesserato amaranto.A Reggio Calabria ritrova il tecnico Cevoli: ‘Con lui mi sono trovato molto bene. Abbiamo raggiunto il miglior risultato della storia del Renate. Sa gestire bene il gruppo e predilige il calcio propositivo”.”Ero – rivela – al corrente della trattativa perché mi ha telefono il mio procuratore. Per me che sono di Taranto giocare in una piazza blasonata e con tifosi da brividi é entusiasmante”.E poi spazio alla descrizione delle caratteristiche: ‘Sono un mancino naturale. L’anno scorso con il mister ho giocato a destra nel tridente d’attacco, ma in carriera ho fatto anche il trequartista e l’esterno nel 3-5-2.