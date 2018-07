Partecipazione regionale Anas Calabria e Crotone da “Ercole”

Condividi

La sede regionale di Anas Calabria, ente di terzo settore tra i più attivi sul territorio nazionale, rappresentata dal suo presidente Gianfranco Sorbara, ha partecipato a Crotone, presso il famoso ristorante “Da Ercole” situato sul lungomare del capoluogo, alla presentazione del volume intitolato “La Carbonara Pitagorica. Ercole Villirillo e la nobile Cucina del Territorio. Identità marinara di Crotone e della Costa Jonica”.

Autore del saggio, il giornalista e scrittore Massimo Tigani Sava. Prefazione di Salvatore Gaetano, editore di VideoCalabria.

La “Carbonara Pitagorica” è un prelibatissimo piatto creato da Ercole Villirillo e l’appellativo di “pitagorica” è stato ideato da Massimo Tigani Sava che poi, assieme a Salvatore Gaetano, ha deciso di porlo a base di un libro che si propone anche come strumento strategico per il marketing territoriale.

Il volume contiene un’ampia introduzione storico-culturale su Crotone e Pitagora, precisando che il Maestro non “scrisse mai libri di ricette”, né dettò formule gastronomiche ai suoi discepoli. Una sorta di provocazione intellettuale, questa, per chiarire come con la tradizione pitagorica si debba avere un approccio tanto serio quanto profondo, riuscendo a valorizzare, anche dal punto di vista agroalimentare ed enogastronomico, quei principi e valori universali che oggi, nel disorientamento del mondo globale, si propongono come un punto di riferimento assoluto.

La serata è stata arricchita da diversi contributi mediatici, e da uno speciale televisivo su VideoCalabria curato da Francesca Rettondini.

Gianfranco Sorbara, presidente regionale Anas Caalbria, unico locrideo presente assieme al Barone Macrì, ha dichiarato: “sono grato a Max e Salvatore del gradito invito e sono convinto, come lo sono loro, che le forze sane, pulite e desiderose di cambiare lo status quo del nostro territorio, debbano operare assieme ed in sinergia, sia se siano essi imprenditori, giornalisti, politici, operatori del sociale, o cittadini comuni. Unire le forze e rilanciare il territorio, questi gli obiettivi”.

Salvatore Gaetano, editore di VideoCalabria e Ceo di Mgls Srl ha commentato: “Abbiamo inserito questa nostra ennesima iniziativa dedicata al territorio nell’ambito degli importanti progetti battezzati rispettivamente Io Scelgo Calabria e Magna Grecia Lifestyle. Un ulteriore passo, dai grandi contenuti qualitativi, per sostenere lo sviluppo economico-sociale sano della regione e dell’intero Sud Italia”.

Massimo Tigani Sava, direttore editoriale di VideoCalabria e fondatore di Local Genius ha chiosato: “Nell’assordante mondo della promozione del territorio, con particolare riferimento all’agroalimentare e all’enogastronomia, si fanno anche tante chiacchiere inutili, se non talora dannose. Questo libro indica, lo diciamo con umiltà ma anche con piena consapevolezza, una strada corretta e proficua per spiegare al mondo le radici uniche dell’agroalimentare e dell’enogastronomia di Calabria.

Numerose le autorità civili e politiche presenti, nonché esponenti del mondo delle amministrazioni locali e delle imprese agroalimentari. Tra gli ospiti della serata il consigliere regionale con delega all’Agricoltura, Mauro D’Acri, e la sua collega nell’Assemblea calabrese, Flora Sculco; il vice sindaco di Spilinga (Vv), Salvatore Marturano; il vice sindaco di Ricadi (Vv), Patrizio Cuppari, il famoso orafo crotonese Michele Affidato. Un intervento, nel corso della presentazione del libro, anche in relazione ai futuri sviluppi del progetto Io Scelgo Calabria, è stato a cura del noto imprenditore agricolo, già sindaco di Locri ed attualmente presidente del GAL Locride, Francesco Macrì. Presenti numerosi rappresentanti della stampa locale.