Palmi – Concluso soggiorno vacanze per ragazzi affetti Sindrome di Prader-Willi

Si è concluso il 30 Giugno u.s. il consueto soggiorno vacanze per i ragazzi affetti dalla Sindrome di Prader-Willi, organizzato dall’Associazione PW Calabria.

Una settimana trascorsa nella splendida località della Costa Viola, fatta di splendidi momenti d’allegria tra mare, montagna, natura, giochi, musica, intrattenimento e, soprattutto, socializzazione che hanno visto unici protagonisti i ragazzi PW, assistiti costantemente, con qualità e competenza, dagli educatori e dal personale della Cooperativa sociale “Penelope” di Palmi.

Dal 2010, il Soggiorno Vacanze è divenuto un appuntamento annuale fisso dell’Associazione PW Calabria. Questo perché il connubio tra svago e ricreazione socio-assistenziale contribuisce, in modo sostanziale, al raggiungimento di importanti risultati sui ragazzi, quali:

miglioramento delle abilità cognitive e relazionali o di apprendimento di regole sociali e/o di sviluppo di comunicazione e autocontrollo; sviluppo di capacità residue presenti in ogni soggetto, attraverso percorsi e progetti personalizzati e di gruppo; miglioramento nelle capacità di interazione e integrazione sociale; ecc.

Grande soddisfazione, quindi, per l’Associazione PW CALABRIA che, da sempre, si pone l’obiettivo di perseguire il benessere dei propri ragazzi e delle loro famiglie.

Nel ringraziare, pertanto, i volontari della Cooperativa “Penelope” per i servizi assistenziali offerti, il Centro-Hotel “Presenza” per la lodevole ospitalità garantita nel corso della settimana e le famiglie dei ragazzi partecipanti, l’Associazione “Sindrome di Prader-Willi Calabria si dà appuntamento per un nuovo Soggiorno Vacanze, edizione 2019.

ASSOCIAZIONE “SINDROME DI PRADER-WILLI” CALABRIA