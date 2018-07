Motta San Giovanni (RC) – Presentazione calendario della Pro Loco

Condividi

La Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni, negli oltre suoi 50 anni di attività, si è sempre occupata della promozione del territorio in cui opera attraverso iniziative sia di carattere ludico-ricreative sia culturali. La stessa, oltre ad essere riconosciuta attraverso la Legge Regionale 8/2008 sul turismo con l’iscrizione al relativo Albo regionale delle Pro Loco tenuto dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, è riconosciuta dal Comune di Motta San Giovanni, in quanto inserita all’Art. 11 dello Statuto della omonima Città.

Da altre 15 anni si è anche assunta l’onere di gestire, sotto il profilo organizzativo, le attività che accompagnano l’estate mottese, realizzando il Calendario Unico delle Manifestazioni.

Anche quest’anno, dopo vari incontri sul territorio con le altre realtà associative del nostro Comune, con il patrocinio e la collaborazione della Città di Motta San Giovanni è stato stilato il CALENDARIO degli Eventi per l’ESTATE 2018, inserendo tutte le attività in programma.

La Presidente della Pro Loco, Giovanna DI DIA ci dice: “Non è stato di certo un’impresa facile dar vita ad un Calendario di eventi estivi. Tante le difficoltà organizzative, tante soprattutto le difficoltà economiche. Ma ci siamo riusciti. Sarà un’estate all’insegna della riscoperta del nostro paese, delle nostre tradizioni e dello stare insieme. Si va da manifestazioni culturali, quali presentazioni di libri, ad eventi enogastronomici, da mercatini dell’artigianato a manifestazioni di solidarietà, fino agli spettacoli musicali e per concludere avremo una mostra che racconterà la storia del nostro paese. Il tutto nel rispetto degli obiettivi che al suo nascere l’Associazione si è prefissata, ovvero favorire la conoscenza e la valorizzazione della cultura e delle risorse turistiche del proprio territorio”.

Si è svolta, a tal proposito, Sabato 30 Giugno alle ore 11,00 presso il Centro Turistico d’Accoglienza – Porta di Accesso all’Area Grecanica la Conferenza Stampa per la presentazione del Calendario.

Sono stati presenti, oltre alla Presidente della Pro Loco Giovanna DI DIA, il Delegato al Turismo del Comune di Motta San Giovanni Domenico COGLIANDRO e le varie Associazioni del territorio che hanno contribuito a stilare il calendario unico degli eventi.

La Presidente della Pro Loco Giovanna DI DIA conclude: “Di sicuro si poteva fare di più!! e dobbiamo prefiggerci di fare sempre meglio. Bisogna essere AMBIZIOSI! Per il prossimo anno, spero in una collaborazione maggiore tra le Associazioni e in maggiori risorse economiche per poter garantire qualche sorpresa in più ma anche un’organizzazione migliore”.

Da quest’anno, sarà possibile scaricare il CALENDARIO Estate 2018 anche tramite QR Code.