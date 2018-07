Messina – INCONTRO DEL SINDACO DE LUCA CON IL DIRETTORE ASP SIRNA

Condividi

“L’incontro con il direttore dell’Asp, Gaetano Sirna, ha riguardato vari aspetti ed in particolare quello di fare accreditare nella città di Messina almeno due centri di assistenza per i bambini autistici – è quanto dichiarato dal Sindaco Cateno De Luca – in modo tale che si eviti questo viaggio della speranza per l’assistenza a Nizza di Sicilia o a Naso.

È stata avanzata una richiesta dal CNR di cui abbiamo parlato e abbiamo anche visto già il parere positivo da parte dell’ASP sarà ora anche cura nostra occuparci della pratica presso l’Assessorato regionale alla Sanità ed entrambi concordavamo che servono almeno due centri a Messina, uno a nord e uno a sud, per dare comunque l’assistenza ai bambini autistici. Inoltre si è anche accennato alla questione riguardante l’abbattimento dei cinghiali, per cui ci sarà la massima collaborazione del servizio veterinario per assistere anche l’Ispettorato Forestale in questa attività che diventa sempre più urgente e di conseguenza anche per avere l’asseverazione su quella che è la qualità della carne da poter consegnare gratuitamente alle mense dei poveri”.