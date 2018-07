Melito Porto Salvo – Presentazione dell’Associazione “Pentesilea Onlus”

Condividi

In data 7 luglio 2018, alle ore 18:30, presso il Lido “El Caribe” a Melito Porto Salvo, verrà presentata al pubblico “Pentesilea Onlus”, Associazione di carattere sociale, che persegue il fine di diffondere la Cultura, l’Arte e la Musica; tutelare, promuovere e valorizzare le cose di interesse artistico, storico e ambientale; Istruire e Formare; valorizzare e diffondere l’identità, le tradizioni e le produzioni tipiche dell’area grecanica e dell’area metropolitana in genere; promuovere la Cittadinanza attiva e le buone pratiche del vivere in società contro ogni forma di mafia, anche attraverso rapporti di collaborazione con le scuole diffuse sul territorio; diffondere mostre di eccellenza visiva e di contenuti riconducibili all’arte ed alla cultura.

Durante l’evento, il cui tema caratterizzante è “Calabria greca: un futuro che viene da lontano”, sarà reso noto il Consiglio Direttivo.