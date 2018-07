Marrelli Hospital, il Direttore dell’Asp Arena chiede incontro con Scura

Condividi

Una delegazione del Comitato pro Marrelli Hospital ha voluto incontrare il Dirigente Generale, Sergio Arena per discutere circa la vicenda che li vede coinvolti, cioè la mancanza di risorse assegnate per continuare ad assistere i tanti pazienti che ogni giorno si rivolgono alla struttura e causa, appunto, della mobilitazione intrapresa qualche giorno addietro.

“Non sono ore tranquille per i dipendenti del Gruppo, ma andiamo avanti con determinazione, garantendo i nostri servizi sanitari a 360°”, con queste parole si è espresso il medico/imprenditore, nonché Direttore Sanitario del Marrelli Hospital, a margine dell’incontro (non programmato) che si è svolto questa mattina nella sede dell’Asp di Crotone.

“Abbiamo ribadito ancora una volta qual è la nostra situazione – ha continuato Massimo Marrelli – ma quest’anno viviamo una situazione insostenibile, pertanto è necessario correre ai ripari. Ci siamo trovati, come del resto molte strutture sanitarie del territorio, a vivere una situazione allarmante ed è ovvio che non è altro che frutto dell’inadeguatezza di chi gestisce oggi la sanità calabrese. Noi in questo momento, abbiamo 319 milioni di costi per l’emigrazione sanitaria, soldi che vengono sottratti dalla comunità calabrese e dati certificati dall’ultima Conferenza Stato Regioni. Io ritengo che una buona struttura commissariale debba essere in grado di rivendicare prima di tutto quelle risorse e trattenerle, con ogni azione e ogni sforzo, implementando una serie di strategie che dovrebbero consentire un vero cambiamento di rotta. Queste sono risorse della Calabria e bisogna rivendicarle, con forza e vigore.

“Ed invece, il Commissario – prosegue Massimo Marrelli – blocca le strutture come il Marrelli Hospital, che lavorano ed attraggono i pazienti, continuando in qualche modo a spingere i pazienti a curarsi fuori regione”.

I dipendenti si sono dichiarati, da oggi, ufficialmente in mobilitazione e non molleranno la presa. Non è possibile avere centinaia di richieste di prestazioni da erogare ogni giorno.

L’ASP di Crotone, dal canto suo, ha tentato di tranquillizzare i rappresentanti impegnandosi a convocare un tavolo di confronto immediato con il Commissario Scura. D’altronde lo stesso Scura, qualche settimana fa, ad un tavolo convocato proprio per discutere del Marrelli Hospital, aveva ammesso che c’era stato un errore nell’individuazione delle prestazioni per la struttura crotonese, ma a questa dichiarazione non è mai seguita alcuna azione o indicazione nei confronti dell’ASP.

“Non vogliamo interrompere l’erogazione delle prestazioni e non vogliamo creare disagio ai pazienti – ha concluso il medico/imprenditore – ma abbiamo bisogno di risposte urgenti per andare avanti. Qui non si tratta di assegnazione budget alla clinica, ma si tratta di sapere se e come il commissario vuole acquistare le prestazioni che tanti pazienti continuano a richiedere alla nostra struttura, proprio in considerazione delle lunghissime liste di attesa dell’ospedale pubblico”.