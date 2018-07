Lungro (Cs), il 14 luglio nuova tappa di “Borghi in MoVimento”

Borghi in MoVimento riparte. Il percorso di formazione gratuita, informazione e confronto sulla questione dei borghi calabresi promosso dalla deputata del Movimento 5 stelle Anna Laura Orrico, scrive una nuova pagina di politica dal basso.

Borghi come bene comune, oggetto di attenzione non solo delle politiche pubbliche ma anche di un ruolo attivo delle comunità che attorno ad essi vivono e potrebbero coglierne, se istradate, le opportunità offerte.

Dopo il partecipato esordio nel centro storico di Rende, è a Lungro che si svolgerà, sabato14 luglio, la nuova tappa del progetto itinerante.

Ospitati dalla “Casa della musica” del centro di tradizioni arbereshe, la giornata affronterà la tematica de “Le comunità nei borghi tra rigenerazione e rivoluzione culturale”.

Anche per questo evento l’architettura dei lavori verrà strutturata in tre fasi. La prima, “di studio” sarà dedicata ad analisi e confronto delle best practice calabresi. Ospiti narratori di buone pratiche saranno: Florian Siegel de La rivoluzione delle Seppie, Domenico Vivino del Nido di Seta, Alessio Bressi di Felici e Conflenti, Marco Vercillo di RigerAzione.

La “fase di lavoro” verrà invece suddivisa in un laboratorio di storytelling e comunicazione a cura di Stefania Emmanuele che spiegherà come Interpretare, costruire l’identità di un borgo e raccontarla al mondo; ed un laboratorio di fundraising dove si analizzeranno le strategie e gli strumenti per finanziare le iniziative dal basso (crowdfunding, corporate funding, fondazioni e finanziamenti pubblici) a cura di Valeria Romanelli e Antonio Oliverio dell’associazione Sud fundraising.

Infine la “fase di proposta politica”. Interverranno i portavoce del Movimento 5 Stelle Anna Laura Orrico, Massimo Misiti, Francesco Forciniti e Nicola Morra. Sul tavolo della discussione la valorizzazione delle minoranze linguistiche come identità da raccontare e sulle quali puntare per un rilancio concreto dei borghi calabresi. Perché e come la politica dovrebbe lavorare su questi patrimoni.

Borghi in MoVimento si rivolge a cittadini, amministratori locali, imprenditori, associazioni culturali e turistiche. Il percorso formativo sarà totalmente gratuito ed ospiterà classi di 20 partecipanti per volta, selezionati prevalentemente in base all’aspetto motivazionale. Per tutte le ulteriori informazioni, organizzative e logistiche, si invita a visitare il sito www.annalauraorrico.it.