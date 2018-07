‘Leonard Cohen, l’immortale’ se ne parlerà a Reggio Calabria

Condividi

La voglia e l’entusiasmo di rilanciare il ruolo primario della cultura nella Calabria e nel territorio della Città Metropolitana, attraverso la promozione e la divulgazione degli aspetti più suggestivi ed interessanti della letteratura, delle arti, delle scienze, della religione che sono le componenti che hanno sempre animato l’operato del Centro Internazionale Scrittori della Calabria – CIS. Anche per l’estate 2018, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 21:00, nella suggestiva cornice del Chiostro della chiesa di S. Giorgio al Corso, si terranno gli appuntamenti che il Cis propone attraverso confronti, riflessioni e dialoghi. Si inizia lunedì 2 luglio con la conversazione “L’accordo segreto del RE: Leonard Cohen, l’immortale”. Attraverso sintesi multimediale relazionerà il dott. Francesco Villari, critico musicale, scrittore e giornalista. Leonard Cohen (Montreal, 21 settembre 1934 – Los Angeles, 7 novembre 2016) è stato uno dei più celebri e apprezzati cantautori della storia della musica. Nelle sue opere esplora temi come la religione, l’isolamento e la sessualità. Vincitore di numerosi premi e onorificenze, nel 2011 gli è stato conferito il Premio “Principe delle Asturie” per la letteratura. Durante la manifestazione esporranno loro opere gli artisti: Grazia Marrapodi Lamma, Gennaro Grembiale, Francesca Perina e Basilio Mansueto.