Lamezia Terme – Riparte RICRII con il laboratorio teatrale

Scenari Visibili Compagnia Teatrale, con sede operativa al Tip Teatro Lamezia Terme conclude un intenso anno di lavoro ma ne apre subito un altro con la sedicesima rassegna di teatro contemporaneo RICRII– divertirsi, ricreare. Ed è proprio sul senso del ricreare che Scenari Visibili ha pensato sul piano della formazione di agire offrendo una particolare cinque giorni che si terrà nel mese di luglio nella magnifica cornice naturale dell’Agriturismo Trigna. IL CORPO DELLE PAROLE/LA TERRA E L’AZIONE , Laboratorio teatrale per attori, attori in formazione e aspiranti attori a cura della Piccola Compagnia Dammacco.

Il laboratorio (Dal 18 al 22 luglio)

Il laboratorio è condotto da Mariano Dammacco e Serena Balivo. Il laboratorio “Il corpo delle parole” sarà occasione di esperienza intorno al lavoro di un attore e di un gruppo di attori in relazione a un testo e in dialogo con un regista. Ai partecipanti sarà preliminarmente fornito un testo da “studiare”, non necessariamente a memoria, e con il quale preparare una piccola azione scenica dalla quale partire per affrontare poi il lavoro comune. Il laboratorio “Il corpo delle parole” in questa sua versione intitolata “La terra e l’azione” accoglierà nel percorso di lavoro le suggestioni e le possibilità offerte dal luogo che ospita l’esperienza.

La Piccola Compagnia Dammacco

La Piccola Compagnia Dammacco, composta da Mariano Dammacco, autore e regista, Serena Balivo, attrice (Premio Ubu 2017), e Stella Monesi, scenografa, realizza spettacoli con drammaturgia originale e centralità dell’attore nel lavoro per la scena: L’ultima notte di Antonio (Premio Il centro del discorso 2010), L’inferno e la fanciulla (Premio Giovani Realtà del Teatro 2011), Esilio (vincitore Last Seen 2016, Premio Museo Cervi, finalista Premio Rete Critica 2016 e Premio Cassino OFF 2017).

La compagnia porta avanti il proprio percorso con l’intenzione di perseguire un’idea di teatro etico, un teatro che sia d’arte e d’autore e al tempo stesso sia popolare, ovvero accessibile a tutti per contenuti e linguaggi.

In occasione dei cinque giorni di laboratorio “Il corpo delle parole / la terra e l’azione” l’Azienda Trigna offre, per chi lo desidera, vitto e alloggio con tariffe convenzionate.

Per info e iscrizioni:

Scenari Visibili / Compagnia Teatro, scheda di partecipazione su www.scenarivisibili.it . mail: info@scenarivisibili.it/ tel: 3406161154