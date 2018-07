La Rsu Metropolitana elegge il nuovo coordinatore e focalizza i prossimi obiettivi

Condividi

Si è svolta il 29 giugno l’assemblea della Rsu della Città Metropolitana di Reggio Calabria. I componenti della Rsu presenti Cilona, Fanti, Fedele, Neri, Romeo, Scoglio, Fortugno e Suraci, per le organizzazioni sindacali presenti: Aurelio Guarnaccia UIL, Delfino CGIL e Adolfo Romeo CISL , hanno eletto all’unanimità, e con la maggioranza degli aventi diritto al voto, come prevede il regolamento metropolitano, quale coordinatore, Antonio Romeo.

L’elezione del coordinatore Antonio Romeo, e’ avvenuta alla terza convocazione della RSU, per l’ostracismo perpetrato dalla RSU CISL che, non curante dei problemi che attanagliano il personale della Citta Metropolitana, ha voluto sempre impedire l’elezione democratica del Coordinatore, chiedendo pretestuosi rinvii per poi alla fine proporre un candidato “di bandiera”, per come riferito dal delegato CISL alla citta’ Metropolitana, unico eletto del CSA, non condiviso da nessuna sigla.

Il neo eletto grato per la fiducia accordatagli, dopo aver ringraziato, per l’appoggio e lo spirito di collaborazione e confronto costruttivo, i componenti rappresentativi Cgil, Uil e Usb, ha ribadito l’impegno della Rsu ad operare sin da subito per affrontare i problemi, che destano preoccupazione tra i dipendenti dell’Ente Metropolitano.

Fermamente convinti che la Rsu non può e non deve essere assoggettata ad egocentrismi o particolarismi né a politiche di rinvio che nulla hanno a che fare con gli interessi dei lavoratori, come lascia intendere, invece, il comportamento di altre rappresentanze, decisamente contestato dagli scriventi, si procederà ad interfacciarsi con l’Amministrazione e a cercare soluzioni soddisfacenti per tutti i colleghi.

Nello specifico, si rende noto, difatti, che si è concordato di richiedere il pagamento immediato dell’80% del salario accessorio e delle schede di produttività già notificate e consegnate ai dipendenti, vista l’ impossibiltà di pagare il 100% di quanto dovuto, poichè il solito notonon ha ancora presentato le schede del salario accessorio.

Si sottolinea il comportamento inopportuno del Dirigente il servizio finanziario Dott. Stefano Catalano che, dopo l’impegno assunto nell’ultima riunione di delegazione trattante di corrispondere ai dipendenti quanto a loro spettante entro la prima decade di Luglio, ancora oggi (come ogni anno) non ha ancora ottemperato alle disposizioni dell’Amministrazione.

I componenti RSU CGIL, UIL e USB invitano il Sindaco Metropolitano a prendere opportuni provvedimenti, nei confronti di chi, per mezza giornata di lavoro, tanto si impiega a compilare le schede di circa 20 dipendenti, tiene in scacco 550 famiglie che attendono da mesi le loro spettanze.

Si è altresì stabilito di richiedere al D.G : la quantificazione del fondo CCDI 2018, e di convocare al più presto la Delegazione Trattante per la sua discussione, e di provvedere a presentare il regolamento per l’incentivo alle funzioni tecniche, poichè da anni i Tecnici della Citta Metropolinata non possono pagarsi le competenze dovute.

Si e’ anche discusso circa la possibilità di modulare diversamente l’orario di servizio dei dipendenti, che prestano la loro attività lavorativa c/o il Palazzo della Cultura, per il quale si e’ proposto di chiedere all’Amministrazione un incontro al fine di individuare un idoneo e opportuna articolazione dell’ orario di servizio, e ancora di sollecitare le progressioni orizzontali per gli aventi diritto, il pagamento del progetto Garanzia Giovani secondo modalità condivise ed eque, così come il giusto riconoscimento del salario accessorio per le attività svolte dai dipendenti impiegati nei Centri per l’Impiego.

I componenti la Rsu scriventi, consapevoli che l’Amministrazione si è sempre mostrata disponibile ad affrontare e soddisfare le richieste dei lavoratori, auspica di operare in sinergia con la parte pubblica, sempre in rispetto dei ruoli, per sciogliere eventuali nodi e garantire in tal modo l’erogazione di servizi di qualità alla comunità metropolitana che rendano il personale soddisfatto dell’operato svolto.

Rsu CGIL, UIL e USB