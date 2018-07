Jazz e Pop Contest – La terza edizione a Lamezia Terme

Condividi

Giunti alla terza edizione 2018 I Giardini del Novecento e il Direttore Artistico Egidio Ventura presentano gli appuntamenti che si terranno nel mese di luglio e agosto presso i Giardini del Novecento a Lamezia Terme (cz).

Dopo le passate edizioni quest’anno anche se con un cartellone di appuntamenti ridotto i Giardini del Novecento di Lamezia Terme ha realizzato 4 appuntamenti dedicati alla musica Pop/Jazz.

Mercoledì 11 luglio 2018 alle Ore 21,30saranno ospiti gli ITALIAN GRAFFIATI LIVE BAND con Luca Verduci Voce e Chitarra, Pino Mazzulla basso elettrico e Fabio Lizzani alla batteria. La formazione cosentina si impadroniscono della diretta live per proporre canzoni italiane e straniere che hanno segnato il nostro passato in una versione acustica. Il repertorio toccherà una buona parte della Storia della musica leggera attraverso interpretazioni originali e arrangiamenti inediti e originali. Italian Graffiati in questo lavoro live, è stato progettato delle nuove forme musicali che mescolano pop e ska, abbandonando così temporaneamente le influenze elettroniche.

Mercoledì 25 luglio 2018 alle ore 21,30, sarà la volta del Pianista Lametino EGIDIO VENTURA TRIO che si presenta con un programma tra il latino e il jazz, in un continuo gioco tra ritmi incalzanti e armonie interessanti il cui risultato è come un cielo sereno da cui improvvisamente arriva un temporale. Questo è ciò che contraddistingue in modo inequivocabile ed ineguagliabile la formazione, facendo della loro musica un marchio di fabbrica per il sound, la singolarità dei suoni, strumentali, in una riuscitissima commistione tra lo stile latino e quello afroamericano, offrendo una combinazione che non permette di annoiarsi all’ascolto. La formazione sarà costituita da Egidio Ventura al Piano Pino Mazzulla basso elettrico e Simone Ritacca alla batteria.

Mercoledì 08 agosto 2018 alle ore 21,30un gruppo di matrice tutta cosentina denominato TWIST CONTEST TRIO con un progetto titolato Live “n” Rollx.

Sembra questo il leit-motiv che caratterizza i Twist Contest, trio formato da Tony Perry (voce e chitarra) ed Emanuele Gallo (basso), Dario Della Rossa Piano Massimo Palermo Drums al debutto con il primo lavoro discografico dopo una gavetta di dieci anni. Il disco si chiama Booomm! e racchiude in dieci tracce la summa del pensiero musicale del duo, declinato in contaminazioni evidenti che, tracciando un filo di ispirazione invisibile che va da Chuck Berry ai Clash, richiamano allo ska, al reggae, al rock, al twist, e in una scrittura di testi che ha dalla sua una matrice comune, quella della leggerezza. Il cd, uscito per La Lumaca Dischi, è stato presentato il 18 novembre, con una formazione che oltre a Perri e Gallo, vede anche Dario Della Rossa alle tastiere, Massimo Palermo alla batteria, Giuseppe Oliveto al trombone e Luigi Paese alla tromba.

A chiudere la RassegnaMercoledì 22 agosto 2018 alle Ore 21,30gli ART MODERN 4TET

Un quartetto stabile che crea una fusione di interscambio musicale tra due musicisti lametini e altri due musicisti cosentini, amanti del Jazz. Ospite del concerto sarà il sassofonista Flavio Nicotera che presenterà un programma di standards jazz con arrangiamenti personali accompagnato da una solida ritmica solida costituita da Egidio Ventura al Piano, Pino Mazzulla Basso elettrico e Simone Ritacca alla batteria.