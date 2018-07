Iscrizione test scienze della formazione primaria all’Università Mediterranea

Condividi

Dall’anno accademico 2018/2019, l’Ateneo di Reggio Calabria arricchisce l’offerta formativa con l’istituzione del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis), nell’ambito del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane.

Finalizzato alla preparazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, il Corso di Laurea è a numero programmato a livello nazionale. All’Università degli Studi Mediterranea sono stati assegnati dal MIUR 157 posti di cui 20 riservati a studenti non comunitari non residenti in Italia.

Le iscrizioni alla prova di ammissione sono aperte a partire dal 3 luglio 2018 fino alle ore 12 del 20 agosto 2018.

Nella sezione dedicata del Sito di Ateneo sono pubblicate tutte le informazioni per i test e l’iscrizione: https://goo.gl/GwtUsu