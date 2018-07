Il sindaco di Roghudi, Pierpaolo Zavettieri ricorda il professor Filippo Violi

Si spegne prematuramente uno dei più illustri cultori della lingua minoritaria grecanica. Il prof. Filippo Violi di Bova Marina all’età 71 anni lascia nel mondo della cultura calabrese e calabro/greca un vuoto incolmabile ma al contempo un patrimonio di studi e scritti unico nel suo settore. Da sempre principale relatore nei consessi impegnati per la difesa della lingua grecanica e principale esperto dell’idioma dei nostri antenati.

In qualità di sindaco di Roghudi, uno dei 5 comuni dell’Isola ellenofona, il mio impegno non può che essere quello di salvaguardare questo inestimabile patrimonio (la lingua grecanica e con essa anche gli studi del prof. Violi).