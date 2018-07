Il Comune di Borgia entra nel Comitato di Indirizzo della Fondazione Armonie d’Arte

Condividi

Il Comune di Borgia entra ufficialmente nel Comitato di Indirizzo della Fondazione Armonie d’Arte, assumendone la presidenza, con l’intento di “rilanciare il rapporto con gli attori principali di un progetto culturale e artistico che negli anni è cresciuto dando grande lustro alla Calabria, e nello stesso tempo potenziare il ruolo attrattivo del Parco Archeologico Scolacium, prestigiosa location del Festival, valorizzandone le peculiarità attrattive sotto il profilo turistico”. E’ quanto afferma il sindaco del Comune di Borgia, Elisabeth Sacco, in merito alla decisione dell’Ente di entrare a far parte del Comitato d’indirizzo della Fondazione presieduta da Chiara Giordano, direttore artistico dell’omonimo prestigioso Festival che si svolge nella prestigiosa location del Parco Scolacium di Borgia. “Rivitalizzare il rapporto con Armonie d’Arte che da anni è presente nel nostro territorio – ha detto ancora il sindaco di Borgia – significa sostenere un percorso che ha consentito all’immagine del nostro Comune di essere veicolata nel mondo in maniera positiva. La Calabria possiede un enorme patrimonio archeologico su cui può puntare per un rilancio del turismo e per diversificare l’offerta. I parchi archeologici calabresi rappresentano una ricchezza straordinaria sia dal punto di vista ambientale che culturale. Il Parco Scolacium vuole affermarsi come attrattore turistico all’insegna della sostenibilità, che unisce la tutela del paesaggio e dell’ambiente alla fruizione turistica. Siamo certi che questo passo potrà dare un contributo significativo al percorso di rilancio strategico del nostro Comune e, proprio a partire dal primo spettacolo in calendario, il prossimo 6 luglio, la cittadinanza di Borgia potrà celebrare questa sinergia, fruendo dell’ingresso gratuito riservato ai residenti allo spettacolo della serata”.