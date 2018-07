Il 6 luglio si terrà il Comitato di Sorveglianza del PSR Calabria 2014/2020

Condividi

Dopodomani, venerdì 6 luglio, con inizio alle 9.30, si terrà presso la Tenuta “Contessa”, in località Contessa Soprana di Lattarico (Cs), il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria 2014/2020, finanziato con il FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

Alla riunione, che sarà presieduta dal Presidente della Regione Mario Oliverio, prenderanno parte il Capo dell’Unità Italia della Direzione generale Agricoltura della Commissione Europea Filip Busz, la referente del PSR Calabria della DG Agri della Commissione Europea Maria Merlo, Pasquale Giantomasi e Giovanna Ferrari del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Alessandro Mazzamati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché i rappresentanti del partenariato istituzionale, economico e sociale (sindacati, associazioni, università, organizzazioni di categoria, amministrazioni).

L’assemblea si aprirà con i saluti del Presidente Oliverio e del Consigliere regionale con delega all’ “Agricoltura” Mauro D’Acri.

A seguire, l’introduzione del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari Carmelo Salvino.

I lavori saranno introdotti dall’Autorità di Gestione del PSR Calabria Alessandro Zanfino.

Le conclusioni, previste al termine della sessione pomeridiana, spetteranno al Presidente Oliverio.

L’ordine del giorno della riunione verterà sulla presentazione dello stato di attuazione del PSR, in termini di calendario dei bandi di gara, impegni e pagamenti al Q2 2018 e previsioni per il 2018 e 2019 (rischio N+3); sulle previsioni per il raggiungimento degli obiettivi di performance intermedi; sulle proposte di modifica di indicatori di performance; sulla nomina del valutatore e le attività di valutazione; sul soddisfacimento della condizionalità ex-ante; sulla nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali; sul piano di comunicazione; sullo stato di attuazione del piano di azione della Regione (ARCEA) per la riduzione del tasso di errore; varie ed eventuali.

La sessione dei lavori sarà trasmessa in diretta streaming ed, in pillole, sui social del PSR Calabria 2014/2020 (Facebook e Twitter).

Gli organi di stampa sono invitati a prendere parte all’evento.

Nel pomeriggio di domani, invece, sempre presso la Tenuta Contessa, si terrà la seduta tecnica interna, preparatoria al Comitato di Sorveglianza.