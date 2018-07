Gerace (RC), l’8 luglio una serata di solidarietà

Condividi

La serata si svolgerà in data 8 luglio c.a. con la compartecipazione del Comune, nella splendida cornice del borgo di Gerace (RC), che nel 2015 ha conquistato il 7^ posto trai 20 borghi più belli d’Italia. La location sarà la Chiesa di San Francesco, splendida struttura risalente tra il XIII secolo e il XIV secolo.

Danno il loro patrocino i Comuni di Ardore, Locri e Siderno.

Si affiancherà a questa, una mostra di gioielli di Milena e Sonia Trapasso, che ripercorrerà, attraverso pezzi iconici del marchio, la storia dell’azienda.

L’obiettivo della serata sarà anche quello di raccogliere fondi, attraverso la vendita delle foto, da

destinare all’UNHCR (Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati) la principale organizzazione al

mondo impegnata in prima linea a salvare vite umane, a proteggere i diritti di milioni di rifugiati, di

sfollati, di apolidi, affinché “la bellezza del cuore” possa dare un aiuto ai meno fortunati.

Durante la serata verrà inoltre presentato il progetto “una farfalla per la vita”, di cui il simbolo sarà

una spilla/farfalla realizzata in argento, seta e pietre naturali e di cui una parte del ricavato della

vendita sarà devoluto a scopo benefico all’UNHCR.

La spilla sarà disponibile sul sito milenaesoniatrapasso.it e presso lo show-room sito in Siderno

(RC). Saranno previsti, inoltre, eventi per la presentazione e vendita della spilla, in diverse città

italiane (Roma, Padova, Milano) e durante la Paris fashion week 2018/19.

Partner e sponsor della serata la Hino Natural Skincare, giovane azienda di cosmetici di Padova,

dall’anima “green”.

Presenterà la serata l’attrice Enrica Guidi

Tra gli ospiti:

Giovanna Li Perni, funzionario UNHCR

Giada Caudullo, Vicepresidente della Solgar Italia Multinutrient S.p.a. e della Green Remedies

S.p.A. che produce la Hino natural skincare.

Domenico Lucano, sindaco di Riace (RC), simbolo di un sistema di accoglienza dei migranti che lo

hanno portato a diventare tra i 50 uomini più influenti al mondo secondo Fortune.

Domenico Biscardi, giornalista internazionale, docente di arte presso l’Université de Cergy-

Pontoise, alla Ecole di Louvre, nonché fondatore di Club Criollo, dedicato all’alta pasticceria e

cioccolateria.

Giorgia Viola, titolare della “Giorgia Viola communication” a Parigi, ufficio stampa di aziende di

marchi di moda e lifestyle di lusso.

Maurizio Camardi, sassofonista, direttore artistico di Spazio Gershwin di Padova.

Riccardo Abbondanza, fotografo pubblicitario

Rappresentanti delle istituzioni e delle autorità locali.

La serata proseguirà con la degustazione del vino “Greco di Bianco” dell’azienda Capo Zefirio