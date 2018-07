Gangemi: “Abbattimento rudere Gallico segno di attenzione per il litorale nord”

Condividi

«L’abbattimento dell’ecomostro sulla spiaggia di Gallico rappresenta un passo in avanti decisivo verso il recupero del decoro urbano sul litorale della zona nord. Un segno di attenzione da parte dell’Amministrazione Falcomatà nei confronti di un territorio che da più di un decennio ormai necessita di interventi risoluti e decisi». Lo dichiara in una nota il consigliere comunale Francesco Gangemi commentando il recente avvio delle operazioni di demolizione di un manufatto abusivo sul Lungomare di Gallico.

«Ringrazio il sindaco Falcomatà per aver voluto essere presente a questo importante momento, accolto dalla comunità gallicese come una vera e propria liberazione, soffermandosi a lungo con i cittadini e i titolari delle attività commerciali presenti sul Lungomare per recepire proposte e suggerimenti. Sono convinto che sia questo il metodo giusto di amministrare la città e che dopo questo importante passo dovremo compierne altri insieme».

«In questi mesi l’Amministrazione comunale ha lavorato per riportare alla luce il vecchio progetto di riqualificazione del Lungomare, che rischiava di finire come l’ennesima incompiuta a causa di un pesante contenzioso che si era generato. Alla disposizione originaria, di concerto con gli uffici ed i tecnici dell’Amministrazione, sono stati apportati una serie di migliorativi, anche in virtù delle normative vigenti, che ci consentiranno di realizzare un’opera che cambierà il volto del territorio della zona nord, insieme con altri interventi programmati dall’Amministrazione o già in corso come, ad esempio, la costruzione del nuovo Teatro di Gallico».

«Come ha avuto modo di spiegare il sindaco – ha concluso Gangemi – a partire dalle prossime settimane attiveremo un processo partecipativo attraverso il quale avremo modo di illustrare la progettazione in corso di definizione. Vogliamo condividere questo percorso con i cittadini, con gli operatori commerciali dell’area e con le associazioni, che rappresentano un valore aggiunto positivo per il quartiere».