Formazione professionale in Calabria. Interrogazione di Guccione

«A giugno 2017 la giunta regionale pubblica un bando per contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica per l’anno 2018-2019. I corsi dovrebbero partire il 17 settembre 2018, ma ad oggi nessuno ha ancora provveduto a pubblicare la graduatoria dei progetti messi a finanziamento. E il rischio è che i giovani calabresi non avranno più la possibilità di partecipare ai corsi di formazione e di ottenere una qualifica professionale spendibile nel mondo del lavoro».

È quanto ha affermato il consigliere regionale Carlo Guccione che ha presentato un’interrogazione a risposta scritta all’assessore al Lavoro e al welfare Angela Robbe per sapere quali iniziative urgenti intende adottare affinché «venga pubblicata la graduatoria dei progetti e venga data la possibilità a tanti giovani calabresi, per l’anno scolastico 2018-2019, di poter partecipare ai corsi di formazione per il contrasto e la dispersione scolastica».

Sono circa 11,5 milioni di euro i soldi messi a disposizione dalla Regione. Il bando è stato pubblicato a giugno del 2017 per la presentazione delle proposte di candidatura nell’ambito dei Percorsi di istruzione e formazione professionale – Por Calabria Fesr Fse 2014/2020-Asse prioritario 12 “Istruzione Formazione”.

Il finanziamento massimo per ogni progetto non doveva superare i 270mila euro e il bando serviva a supportare 630 ragazzi in percorsi di istruzione finalizzati ad avvicinarli al mondo del lavoro. «Ma a due mesi dall’inizio dei corsi – specifica Carlo Guccione – nulla è stato ancora fatto, facendo venire meno l’obiettivo della Regione di contrastare la dispersione scolastica, sostenere l’innalzamento dei livelli di istruzione dei ragazzi e formare figure professionali da inserire all’interno delle aziende».

«La presentazione delle candidature da parte degli Enti di formazione accreditati per la macro tipologia leFP-Obbligo formativo scadeva il 27.06.2017. Con decreto n.9344 del 18.07.2017 – è specificato nell’interrogazione – sono stati nominati i componenti del Nucleo di Valutazione per la selezione dei progetti».

«È vero che il Nucleo di valutazione – chiede il consigliere – ha concluso i propri lavori e la graduatoria è stata trasmessa al direttore generale del Dipartimento Formazione professionale e lavoro, a cura del dirigente di settore, dott.ssa Rosanna Maida, già agli inizi del 2018? Perché ad oggi nessuna graduatoria però è stata pubblicata? Tanti sono gli interrogativi a cui dovrà dare una risposta l’assessore Robbe».