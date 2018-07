Domani convegno in Cittadella sui disturbi dell’apprendimento

Condividi

L’Assessore all’Istruzione e alle Attività Culturali della Regione Calabria, Maria Francesca Corigliano, domani, martedì 3 luglio, dalle ore 10:30, nella Sala Oro della Cittadella Regionale di Catanzaro, parteciperà al convegno “Il Colore dei Suoni. Quando imparare è un problema” – Metodo integrato Marchio- Patti© Psicologia, Pedagogia, Antropologia, Arti e Arti Terapia. organizzato in collaborazione dall’associazione “La Città Del Sole” di Locri, dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico regionale, dal Dipartimento Istruzione e Cultura della Regione Calabria.

Nel corso del convegno, che giunge al termine del progetto annuale dell’Associazione, finanziato dalla Regione Calabria nell’ambito della legge regionale 27/85 sul diritto allo studio, verrà presentato il metodo, ideato e sperimentato in Calabria, per l’abilitazione armonica alla letto-scrittura e alla matematica, valido anche per la prevenzione precoce e riabilitazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e Aspecifici.

Ad illustrare il metodo le due autrici Maria Marchio psicologa e arteterapeuta, nonché presidente dell’associazione “La Città del Sole” di Locri e Sonia Patti Psicologa, psicoterapeuta arteterapeuta.

Parteciperanno insegnanti e dirigenti scolastici.