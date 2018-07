Crotone – Ritorna il tradizionale mercatino del primo giovedì del mese

Condividi

Ritorna oggi in viale Regina Margherita, il tradizionale mercatino del primo giovedì del mese.

Lo comunica l’assessore alle Attività Produttive Sabrina Gentile.

“Abbiamo lavorato in questi giorni in sinergia con Akrea, gli uffici tecnici e il Comando di Polizia Municipale per garantire lo svolgimento del tradizionale mercato, superando anche qualche problema di natura tecnica e normativo. In particolare abbiamo trovato nel prefetto la consueta e riconosciuta sensibilità istituzionale.

Abbiamo finalizzato il lavoro in modo da non privare i cittadini del mercato che è ormai una istituzione nella nostra città ed allo stesso tempo nell’interesse degli operatori commerciali anche in considerazione dell’afflusso di ospiti in questo periodo estivo che potranno non solo visitare un mercato tipico ma allo stesso tempo apprezzare l’ospitalità degli operatori. Confidiamo, come sempre, nella collaborazione dei cittadini in relazione all’afflusso al mercato e al parcheggio delle proprie autovetture per la buona riuscita dell’evento” dichiara l’assessore Sabrina Gentile.