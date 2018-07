Crotone – Riaperta al traffico veicolare viale Magna Grecia

Condividi

Riaperta al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia viale Magna Grecia

La strada è stata riaperta al transito per volontà specifica e forte del sindaco Ugo Pugliese e dell’assessore ai Lavori Pubblici Leo Pedace attraverso l’immediato intervento del settore curato dal dirigente Giuseppe Germinara, sempre attento alle esigenze della comunità cittadina.

Questa mattina alle 04.00, come anticipato dopo il sopralluogo effettuato ieri mattina dal sindaco, l’assessore Pedace e il funzionario comunale Francesco Ciccopiedi, sono iniziati i lavori di rimozione della recinzione che è stata spostata al fine di consentire il transito in entrambi i sensi di marcia.

Per il restringimento della carreggiata, comunque, è stato disposto il limite di velocità ed allo stesso tempo il divieto assoluto di sosta.

Alle 11.30 di questa mattina la strada è stata riaperta.

Come più volte ribadito dal sindaco Pugliese, è fondamentale la collaborazione dei cittadini sia in relazione al rispetto dei limiti di velocità, il rispetto dei divieti di sosta e di fermata al fine di non intralciare il traffico comunque intenso che intereressa la zona ed eventuali interventi di soccorso.