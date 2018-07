Crotone – Protocollo d’intesa in favore dei servizi della Terza età

Condividi

Un protocollo d’intesa per creare delle sinergie in favore dei servizi della Terza età a Crotone e in Calabria.

È quanto concordato un recente incontro tra il presidente provinciale dell’Associazione nazionale di azione sociale (Anas), Franco Iona, e Maria Brunella Stancato presidente regionale di Senior Italia Calabria (già Federanziani). I due si sono a lungo confrontati nella sede di Crotone dell’Anas su problematiche inerenti la Terza età e circa l’opportunità di dare avvio a una collaborazione tra le due associazioni che serva da stimolo alle istituzioni preposte all’erogazione di servizi e assistenza. L’Anas, in qualità di associazione di promozione sociale, è fra l’altro autorizzata ad erogare servizi di assistenza agli anziani. La finalità del protocollo di prossima stesura tra le due associazioni è quella innescare attraverso l’intesa una sorta di “massa critica” per stimolare le attività dei piani di zona e del distretto sociale. «Ho fortemente voluto questo incontro – dichiara Iona – perché seguo da tempo il lavoro che Maria Brunella Stancato sta svolgendo in Calabria e penso che insieme al contributo di Anas si possa costruire qualcosa di molto produttivo nel Terzo settore a Crotone, come in tutta la Calabria». L’attività nel sociale di Maria Brunella Stancato, inoltre, prosegue da anni anche con l’impegno a capo di un’altra associazione “Volare” che crea iniziative a sostegno della pace e della sua promozione. Come quella fatta con la cosiddetta “Sciarpa della pace”, realizzata interamente all’uncinetto da decine di mani esperte e che raggiunge i 50 metri di lunghezza per uno di larghezza. Essa rappresenta la Calabria e il suo messaggio di speranza per la convivenza trai popoli. Assieme al presidente Iona, Stancato ha concordato di far approdare anche in provincia di Crotone il vessillo di pace dopo che questo ha già fatto visita in 30 comuni sparsi tra Calabria, Puglie ed è inoltre approdata anche in Romania.