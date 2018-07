Crotone – Inaugurazione della mostra “Collezione Processi”

Condividi

Nella suggestiva cornice del Museo di Pitagora, divenuto centro propulsivo della cultura crotonese, lunedì 9 luglio alle ore 17, sarà inaugurata la mostra “Collezione Processi” allestita con opere di grandi maestri dell’arte contemporanea tra cui Jannis Kounellis, Mimmo Rotella, Bruno Ceccobelli.

Questo il titolo della mostra in quanto vi si racchiudono i due significati rappresentativi di tutte le opere esposte: il passaggio sempre più conclamato alla valenza dei processi artistici e la denuncia ad alcuni aspetti della società contemporanea.

In occasione del taglio del nastro, si terrà la tavola rotonda “L’innovazione museale come elemento di attrazione turistica” che prevede anche l’intervento dell’assessore regionale alla cultura e al turismo Maria Francesca Corigliano.

Allieteranno la serata le soavi melodie del maestro Lodi Luka e una virtual experience con Pitagora parlante a cura di Officina Kreativa.