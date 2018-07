Cotronei (Kr) – Portale tributi, da casa si potranno verificare i pagamenti

Condividi

Continuando ad offrire nuovi servizi ed a potenziare quelli già esistenti possiamo garantire una migliorare qualità di vita dei cittadini. Un’amministrazione efficiente deve e può elevare il livello di trasparenza, semplificare l’accesso agli atti, favorire il dialogo diretto con la pubblica amministrazione e la relazione cittadino-istituzione locale. Ed è proprio in questa direzione che l’Esecutivo continua ad investire risorse umane ed economiche.

È quanto dichiara il Sindaco Nicola BELCASTRO sottolineando il valore aggiunto di una ulteriore iniziativa che l’Amministrazione Comunale ha messo in campo: il PORTALE TRIBUTI ON LINE. Il Primo Cittadino coglie l’occasione per ringraziare lo staff degli uffici che grazie alla competenza e ad un efficiente gioco di squadra con l’Esecutivo riescono a concretizzare azioni virtuose.

Comunicare l’autolettura dell’acqua, la variazione del nucleo abitativo o della superficie ed anche la cessazione dell’utenza dal proprio computer, rimanendo comodamente a casa. Il nuovo portale dei tributi – spiega la Presidente del Consiglio Barbara CERENZIA – agevolerà i cittadini in tanti servizi che potranno essere effettuati tramite il sito istituzionale del comune.

Bacheca del contribuente con le rate scadute, quelle in scadenza e gli ultimi pagamenti, consultare l’estratto conto e sbrigare delle pratiche on-line. Sono, queste, solo alcune delle principali funzioni on-line e messe a disposizione dell’utente che potranno essere effettuate direttamente da casa.

Sul nuovo portale tributi è possibile accedervi dal sito web del comune o dal link portaleservizi.comunecotronei.gov.it/. È necessario registrarsi inserendo i dati, confermare l’identità e poi sarà possibile accedere in ogni momento.