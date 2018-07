Cotronei (Kr) – NAVETTA GRATUITA PER IL MARE

Condividi

Favorire l’aggregazione sociale attraverso iniziative che vanno a promuovere lo stare insieme. Permettere ai cittadini di raggiungere la costa e di fruire del mare in tutta sicurezza grazie all’utilizzo del pullman. Sono, questi, gli obiettivi dell’iniziativa LASCIA L’AUTO E PRENDI LA NAVETTA. AL MARE TI PORTIAMO GRATIS. Dopo il successo dei precedenti anni, anche questa quinta edizione ha già raccolto numerosi consensi e prenotazioni.

È quanto fa sapere il Sindaco Nicola BELCASTRO esprimendo soddisfazione per questo ulteriore servizio messo a disposizione dei cittadini.

La navetta gratuita su iniziativa dell’assessore al turismo Vincenzo GIRIMONTE farà tappa a STRONGOLI e all’Acquapark ODISSEA 2000.

Per STRONGOLI sono previste diversi appuntamenti: nel mese di luglio DOMENICA 8, SABATO 14, VENERDÌ 20 e MARTEDÌ 24. Nel mese di agosto DOMENICA 5, SABATO 11 e GIOVEDÌ 23. La partenza è alle ORE 8 da piazzale CAMPO, il ritorno alle ORE 19.

Oltre al mare l’Esecutivo BELCASTRO ha programmato tre giornate al parco acquatico più grande del Sud Italia: l’Acquapark ODISSEA 2000, a CORIGLIANO ROSSANO che, nel 2018, alla sua 24esima stagione è entrato nella HALL OF FAME di TRIPADVISOR, il programma che premia le strutture che hanno ricevuto un Certificato di Eccellenza per cinque anni consecutivi. SABATO 28 LUGLIO, VENERDÌ 17 AGOSTO e LUNEDÌ 27 AGOSTO, la partenza è alle ORE 7.30.

È possibile prenotarsi chiamando il numero 0962.1902356. Per i ragazzi minorenni è necessaria l’autorizzazione scritta dei genitori.