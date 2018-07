Cosenza – Terza edizione di “Sere d’Estate a Villa Rendano”

Condividi

La Fondazione Attilio e Elena Giuliani è lieta di presentare la terza edizione di “Sere d’Estate a Villa Rendano”, un festival di bellezza condivisa in una location suggestiva, che includerà spettacoli teatrali e musicali sotto la direzione artistica di Rino Amato!

Il primo evento Giovedì 5 Luglio, con l’incantevole spettacolo di Livio Minafra, un concerto a metà tra pianoforte e sperimentazione musicale.

Ad arricchire gli eventi culturali, che avranno inizio alle ore 21:45, ci sarà la food experience a cura di Maccaroni Chef Academy di Corrado Rossi, dalle ore 20:00 alle 21:30.

Se acquisti il biglietto dello spettacolo prima di Giovedì 5 Luglio presso Villa Rendano, riceverai in omaggio il biglietto del valore di Euro 5,00 per visitare il museo multimediale Consentia Itinera.

Si informa che i gentili ospiti avranno a disposizione un parcheggio privato, caffetteria in giardino prima e dopo gli spettacoli.

Tariffario:

• Spettacolo: 10.00€

• Show cooking: 5.00€

Dove acquistare i biglietti:

– Presso l’agenzia Inprimafila Cosenza (Via Marconi, 140 – Cosenza)

– Presso la Maccaroni Chef Academy (Via Don Giovanni Minzoni – Cosenza)

– Presso la Scintille Montesanto Gioielleria (Via Montesanto – Cosenza)

– Presso la sede di Villa Rendano.